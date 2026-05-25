Омбудсмен Потяева покинула свой пост в Москве

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева покидает свой пост. Об этом сообщила омбудсмен Яна Лантратова в телеграм-канале .

«Уважаемая Татьяна Александровна переходит на новую работу — она станет советником мэра Москвы. Насколько мне известно, в новой должности она будет, в том числе, заниматься взаимодействием с уполномоченными», — написала она.

Лантратова напомнила, что Потяева провела огромную работу на предыдущем посту. Она выразила надежду на продуктивное сотрудничество в будущем и поблагодарила коллегу за труд.

Ранее бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пожелала своей преемнице Лантратовой сил и терпения для работы на посту омбудсмена.