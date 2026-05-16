Экс-омбудсмен Москалькова пожелала Лантратовой сил и терпения на новом посту

Бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пожелала своей преемнице Яне Лантратовой сил и терпения для работы на посту омбудсмена. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По словам Москальковой, Лантратова вступила на сложный путь, где ей предстоит отстаивать права человека.

«Я хочу пожелать ей любить людей так, как я их люблю — с их проблемами, горестями. Потому что если ты не полюбишь человека без определенного места жительства, инвалида с ампутированными ногами, которому некуда идти, то ты не сможешь найти силы и возможности, чтобы помочь», — отметила экс-омбудсмен.

Москалькова также подчеркнула значимость взаимодействия между федеральным и региональными уполномоченными, назвав правозащитную деятельность институтом двух ключей.