Экс-омбудсмен Москалькова пожелала Лантратовой сил и терпения на новом посту
Бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пожелала своей преемнице Яне Лантратовой сил и терпения для работы на посту омбудсмена. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам Москальковой, Лантратова вступила на сложный путь, где ей предстоит отстаивать права человека.
«Я хочу пожелать ей любить людей так, как я их люблю — с их проблемами, горестями. Потому что если ты не полюбишь человека без определенного места жительства, инвалида с ампутированными ногами, которому некуда идти, то ты не сможешь найти силы и возможности, чтобы помочь», — отметила экс-омбудсмен.
Москалькова также подчеркнула значимость взаимодействия между федеральным и региональными уполномоченными, назвав правозащитную деятельность институтом двух ключей.