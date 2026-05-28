Омбудсмен Ярославская рекомендовала выбирать удобную обувь на выпускной

Уполномоченная по правам ребенка в столице Ольга Ярославская дала советы выпускникам по поводу одежды и обуви на праздник. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

Омбудсмен напомнила, что на городском празднике на ВДНХ будет много возможностей для активного отдыха.

«Мой совет выпускникам, особенно девочкам. Если вы идете получать аттестат в красивых платьях, на шпильках, при прическах, то если вы идете на ВДНХ, то в шпильках вам придется заканчивать вечер босиком. Сразу думайте про удобную обувь и одежду», — отметила Ярославская.

Она также добавила, что на ВДНХ есть спортивные площадки, где можно поиграть в баскетбол, теннис и волейбол. Для тех, кто хочет потанцевать, предусмотрена специальная территория. Кроме того, можно покататься на лодке.