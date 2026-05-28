Омбудсмен Ярославская рекомендовала выбирать удобную обувь на выпускной
Уполномоченная по правам ребенка в столице Ольга Ярославская дала советы выпускникам по поводу одежды и обуви на праздник. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Омбудсмен напомнила, что на городском празднике на ВДНХ будет много возможностей для активного отдыха.
«Мой совет выпускникам, особенно девочкам. Если вы идете получать аттестат в красивых платьях, на шпильках, при прическах, то если вы идете на ВДНХ, то в шпильках вам придется заканчивать вечер босиком. Сразу думайте про удобную обувь и одежду», — отметила Ярославская.
Она также добавила, что на ВДНХ есть спортивные площадки, где можно поиграть в баскетбол, теннис и волейбол. Для тех, кто хочет потанцевать, предусмотрена специальная территория. Кроме того, можно покататься на лодке.