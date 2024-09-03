Оливье «А-ля рус», икра и гребешки. Появился список блюд для гостей ВЭФ

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) для гостей и участников приготовили разнообразные деликатесы, включая блюда с креветками, гребешком и крабом. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Журналисты уточнили, что посетителям форума предлагают попробовать оливье «А-ля рус» с крабом и красной икрой, закуску из магаданских креветок и копченую уху, которая приготовлена из трех видов рыб.

На ВЭФ также можно продегустировать дальневосточный зеленый борщ с морепродуктами и гребенчатые креветки в стиле сашими. Из напитков в барной карте представлен раф «Мишкина радость» с кедровым сиропом и можжевельником.

Между тем рестораны во Владивостоке решили во время форума поднять цены. По данным Telegram-канала revizor_vdk, картофельное пюре посетителям предлагают за 1500 рублей, чебурек — за 2750 рублей, а борщ — за 2375 рублей. Желающим отведать том-ям с морепродуктами придется заплатить 4250 рублей.

ВЭФ стартовал 3 сентября в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке. На мероприятие приехали свыше шести тысяч участников.