Более 6 тысяч участников прибыли на ВЭФ во Владивостоке

В Владивостоке стартовал IX Восточный экономический форум, в котором участвуют более шести тысяс человек из почти 80 стран. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Уровень участия бизнесменов на четверть выше, чем в прошлом году, что свидетельствует о растущем интересе к ВЭФ. Основной площадкой форума стал кампус Дальневосточного федерального университета. Тематика этого года звучит как «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности».



В первый день мероприятия главная изюминка — «Улица Дальнего Востока», где представлены 11 регионов Дальнего Востока России, предоставляя каждому из них шанс продемонстрировать свои достижения.

Каждый год на Восточном экономическом форуме выбирается тема, которая наиболее актуальна для текущей мировой повестки. Ключевым событием форума станет пленарная сессия, запланированная на 5 сентября с участием президента Владимира Путина.