Поляк совершил уникальный спуск с Эвереста

Поляк Анджей Баргель спустился с Эвереста на лыжах без кислорода

Альпинист из Польши Анджей Баргель первым в мире спустился с Эвереста на лыжах без кислорода. О своем достижении он сообщил в Instagram.*

Польский лыжник стал первым человеком, который спустился с Эвереста на лыжах без использования кислородной маски. Подобные попытки уже предпринимали другие спортсмены.

Спуск для Баргеля оказался не простым. Из-за сильного снегопада спортсмену пришлось провести около 16 часов на высоте более восьми тысяч метров. Там содержание кислорода в воздухе составляет около 30%, что вызывает у человека сильную усталость и опасную для жизни горную болезнь.

