Около половины россиян не знали о дате отмены крепостного права

ВЦИОМ: 50% россиян знают, что крепостное право в России отменили в XIX веке

Около половины жителей России знали, что крепостное право в стране отменили в XIX веке, а остальные респонденты не ответили на вопрос. Об этом следует из результатов опроса ВЦИОМ .

В организации отметили, что 50% респондентов сообщили, что крепостное право отменили в XIX веке, остальные опрошенные не смогли правильно ответить на вопрос.

Также лучше всего россияне справились с вопросами о противниках СССР во Второй мировой войне, верный ответ дали 90% опрошенных. На вопрос «Кто с кем воевал во время Бородинского сражения?» верно ответили 73% респондентов.

При этом только 57% вспомнили, что первым президентом СССР был Михаил Горбачев.

Судя по опросу ВЦИОМ в конце декабря 2024 года, президенту Владимиру Путину доверяют и одобряют его деятельность 79,7% россиян. Второе место в рейтинге доверия занял глава правительства Михаил Мишустин с 61,4%.