Опрос показал, что 60% россиян предпочитают бумажные книги

Около 60% жителей России предпочитают традиционные бумажные книги электронным форматам. Для многих это увлечение связано с созданием домашних библиотек. По данным ТАСС , за год большинство россиян успевают прочесть от пяти до тридцати книг. Среди наиболее востребованных жанров остаются детективы, классическая литература и исторические произведения.

Интерес к чтению среди россиян остается стабильным: 28% стали уделять ему больше времени за последний год, а пятьдесят семь процентов сохранили прежний объем чтения, написала «Москва.ру».

Бумажные книги по-прежнему в почете — примерно у 60% читателей. При этом 35% россиян давно собирают книжные коллекции, еще три процента начали этим заниматься в текущем году, а 27% только планируют создать собственную библиотеку.

Интересен и буккроссинг: 68% россиян положительно относятся к обмену книгами. Из них 24% уже пользуются такой возможностью, а еще 44% хотели бы попробовать этот формат, но пока не имеют такой возможности.