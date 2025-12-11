Около 300 мероприятий пройдут в Петербурге в рамках празднования Нового года и Рождества

Санкт-Петербург активно готовится к празднованию Нового года и Рождества. Сверкающие огни уже украшают город, готовя его к зимним праздникам. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе городского правительства.

Как отметили в ведомстве, на Дворцовой площади скоро появится главная новогодняя ель. В предстоящие выходные стартует двадцатая по счету Рождественская ярмарка. В общей сложности в рамках праздничных мероприятий запланировано около 300 событий.

Одним из ярких событий станет ледовое шоу со звездами фигурного катания в Ледовом дворце. Ожидается, что его посетят более 255 тысяч детей. Театры, музеи и концертные площадки готовят интерактивные программы и развлекательные представления для всех возрастов.