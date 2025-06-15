Около 200 россиян пересекли границу между Ираном и Азербайджаном

Около 200 россиян, в том числе ученые и участники симфонического оркестра, пересекли границу между Ираном и Азербайджаном. Об этом сообщила представитель Совета по правам человека Элина Сидоренко в разговоре с РИА «Новости» .

По ее словам, россияне находились в Иране в просветительской экспедиции БРИКС. В состав группы вошли представители МГИМО, Института востоковедения РАН и других организаций.

«Мы очень долго ждали открытия иранской границы, на это ушло примерно четыре часа. После чего мы пешком перешли границу, и уже в Азербайджане нас ждали комфортабельные автобусы, которые доставят нас в гостиницу в Баку», — сказала Сидоренко.

После перехода границы всех участников группы обеспечили питанием и напитками, а российское посольство в Азербайджане забронировало для них номера в гостиницах.

Ранее съемочную группу сериала «Трудно быть богом» эвакуировали из Ирана. Около 90 человек собрали вещи и покинули место съемок всего за несколько часов.