Около 10 миллионов россиян могут попасть под контроль ФНС из-за переводов

Порядка 10 миллионов россиян могут попасть под усиленный контроль Федеральной налоговой службы из-за переводов на карты. Об этом сообщили «Известия».
По контроль могут попасть 7-10 миллионов человек. Не исключено, что в их число войдут россияне с регулярными переводами от разных лиц, повторяемыми суммами и признаками предпринимательской деятельности.
В первую очередь речь идет о тех, кто стабильно получает от 200 тысяч рублей в месяц.
Ранее ФНС перечислила главные причины отказа в возврате налога гражданам. Чаще всего это происходит из-за ошибок при заполнении декларации 3-НДФЛ.
