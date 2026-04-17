Около 10 миллионов россиян могут попасть под контроль ФНС из-за переводов

Порядка 10 миллионов россиян могут попасть под усиленный контроль Федеральной налоговой службы из-за переводов на карты. Об этом сообщили «Известия» .

По контроль могут попасть 7-10 миллионов человек. Не исключено, что в их число войдут россияне с регулярными переводами от разных лиц, повторяемыми суммами и признаками предпринимательской деятельности.

В первую очередь речь идет о тех, кто стабильно получает от 200 тысяч рублей в месяц.

Ранее ФНС перечислила главные причины отказа в возврате налога гражданам. Чаще всего это происходит из-за ошибок при заполнении декларации 3-НДФЛ.