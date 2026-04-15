ФНС назвала главные причины отказа в возврате налога гражданам

Россияне получают отказ в налоговых вычетах чаще всего из-за ошибок при заполнении декларации 3-НДФЛ и отсутствия подтверждающих документов. Об этом РИА «Новости» рассказали в Федеральной налоговой службе России, приведя несколько типичных примеров.

Налогоплательщики часто подают уточненную декларацию с новыми вычетами, забывая отразить в ней ранее заявленные. Ведомство подчеркнуло, что в 3-НДФЛ необходимо включать все вычеты из первичной декларации.

В ФНС привели конкретный случай: гражданин заявил в первой декларации вычет на лечение 90 тысяч рублей и получил возврат 11 700 рублей. В уточненной декларации он указал только вычет на обучение ребенка на 50 тысяч рублей с возвратом 6500 рублей.

«Тем самым налогоплательщик фактически отказался от ранее заявленного социального вычета по лечению, поскольку не отразил его в уточненной декларации», — пояснили в ФНС.

В итоге вместо ожидаемых 6500 рублей у него образовалась задолженность 5200 рублей, так как ранее он получил уже 11 700 рублей.

В вычете также откажут и при отсутствии подтверждающих документов. Все затраты на лечение, обучение, фитнес, покупку недвижимости должны подтверждаться соответствующими документами, отметили в ведомстве.

Среди других распространенных ошибок — неправильное отнесение вычета к налоговому периоду и неверно указанная сумма переходящего остатка. Если налогоплательщик обнаружил задолженность, с которой не согласен, ему следует обратиться в налоговый орган через личный кабинет или инспекцию.

Ранее группа депутатов Госдумы разработала законопроект, согласно которому максимальный размер налогового вычета на покупку или строительство жилья может увеличиться с двух до шести миллионов рублей. Инициативу обосновали значительным повышением цен на недвижимость.