Океанолог Мухаметов призвал в случае встречи с акулой в воде не поддаваться панике

Старший преподаватель географического факультета МГУ имени Ломоносова и океанолог Сергей Мухаметов рассказал о правилах поведения при встрече с хищной рыбой в беседе с «Абзацем» . Он подчеркнул, что в случае встречи с акулой в воде не стоит поддаваться панике.

По словам специалиста, человек не представляет интереса для акул в качестве добычи. Хищников привлекает более жирная пища, такая как морские котики, тюлени или другая рыба. Однако в состоянии страха человек может выдать себя за жертву, чем и воспользуется акула.

Мухаметов предупредил, что акула может напасть на человека, если он ранен и теряет кровь. Молодые и неопытные особи могут укусить человека, но сразу же выплевывают, осознавая, что добыча невкусная. Однако даже один такой укус может быть опасен для жизни.

Если вы заметили плавник акулы на поверхности воды, следует спокойно удаляться от хищника, так как атака будет происходить с глубины. В случае непосредственной близости акулы рекомендуется бить в глаза или нос хищника подручными средствами или кулаком, чтобы отпугнуть его.