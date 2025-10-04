Океанариум в Канаде призвал власти спасти 30 белух от усыпления

Канадский океанариум Marineland, расположенный рядом с Ниагарским водопадом, заявил о критической ситуации: без экстренной помощи властей 30 белух могут усыпить. Об этом сообщил телеканал CTV.

После отказа Минрыболовства разрешить вывоз животных в Китай у океанариума не хватает средств на их содержание. Белухи — последние киты в неволе на территории Канады. Marineland уже несколько лет пытается продать объект, но долги и расходы на уход за животными делают ситуацию все тяжелее. Руководство просит правительство выделить финансирование на корм и лечение, чтобы сохранить жизнь млекопитающим.

