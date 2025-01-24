Оказавшегося самкой нильского крокодила выселят из Белгородского зоопарка

Крокодила, который оказался крокодилицей, переселят из Белгородского зоопарка из-за ошибки с видом. Об этом рассказали на странице зверинца в соцсети «ВКонтакте».

Когда пресмыкающееся по имени Нильсон начало стремительно расти, специалисты поняли, что в зоопарк вместо кайманового крокодила, длина которых не превышает двух метров, попал его нильский собрат — они вырастают до четырех метров.

В детском возрасте их сложно различить, поэтому сотрудники зверинца не сразу заподозрили неладное. Позже они и вовсе выяснили, что Нильсон — особь женского пола.

«Наш вольер расчитан на каймана, так что скоро ей придется переехать туда, где созданы условия для нильских великанов», — уточнили в зоопарке.

Журналисты ранее сообщили, что крупные крокодилы научились имитировать движения тонущих людей, чтобы заманить спасателей в воду и напасть на них.