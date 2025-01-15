Крокодилы стали хитростью заманивать людей в воду

Крокодилы длиной до четырех метров научились имитировать движения тонущих людей, чтобы заманить спасателей в воду и съесть их. Об этом сообщило The Economic Times News .

Авторы статьи отметили, что рептилии погружают голову под воду недалеко от берега, а потом поднимают лапы. Издалека это действительно напоминает тонущего человека.

Эксперт Брэндон Сидело считает, что крокодилы смогли разработать сложные методы охоты за тысячелетия. Однако он не исключил, что рептилии вращаются под водой и поднимают лапы в воздух, чтобы запихать пищу в рот.

Каждый год в Индонезии от атак рептилий погибают около 100 человек. Местные жители уверены, что крокодилы и аллигаторы способны хитрить, чтобы нанести неожиданный удар по своей жертве.

В провинции Банка-Белитунг крокодил напал на пятилетнюю девочку. Ребенок пропал после того, как ушел к заброшенном пруду. На следующий день спасатели нашли растерзанное тело девочки.