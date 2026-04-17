Охранник и бухгалтер возглавили топ самых скучных профессий

Самой скучной профессией в 2026 году россияне посчитали охранную сферу. Об этом со ссылкой на исследование SuperJob сообщило РИА «Новости» .

«Самая скучная профессия — охранник, но теперь так считают лишь 12% опрошенных (годом ранее было 15%)», — отметили в результатах опроса.

Второе место в рейтинге занял бухгалтер. Этот вид деятельности посчитали самым скучным 9% респондентов. На третьей строчке топа разместился продавец (6%).

Также в число профессий-лидеров по уровню скуки вошли библиотекарь, архивариус, вахтер, сторож. Примерно 2% опрошенных в качестве ответа заявили, что скучной может быть любая нелюбимая работа, а 23% респондентов не смогли сделать выбор.

Ранее директор Института информационных наук РГГУ Галина Шевцова рассказала об изменениях в трудовом рынке IT-сферы. По ее словам, зарплатный бум в отрасли закончился. Высокие доходы имеют только специалисты, которые выполняют многоцелевые задачи.