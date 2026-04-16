Зарплаты айтишников пошли на спад

Зарплатный бум среди специалистов IT-отрасли закончился, высокие доходы останутся лишь у ключевых исполнителей. Об этом ТАСС сообщила директор Института информационных наук РГГУ Галина Шевцова.

По ее словам, с учетом развития новых инструментов и появлением новых должностей началось замещение профессий.

«Рынок IT-сферы был „перегрет“ высокими зарплатами, сейчас входит в нужный диапазон. Высокие зарплаты только у специалистов, умеющих выполнять многоцелевые задачи», — отметила Шевцова.

При этом IT-сектор не потерял свою актуальность, это одна из самых технологичных отраслей, которая сопровождает процессы в любой деятельности, добавила Шевцова. Поэтому профессия будет востребована еще много лет.

Экономист Алексей Разуваев отмечал, что данные по зарплатам айтишников часто искажаются из-за работы части специалистов на иностранные компании, где доходы часто выше.