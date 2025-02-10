Охрана духовного пространства. В России предложили запретить бары вблизи храмов

Политолог Ярошенко предложил запретить бары и кальянные рядом с храмами

Размещение баров, ночных клубов, кальянных и иных питейных заведений вблизи храмов необходимо запретить в России, поскольку подобное соседство наносит удар по основам морали и уважению к вере. Об этом 360.ru заявил политолог Алексей Ярошенко.

«Это демонстративное смешение сакрального и низменного, разрыв культурного и духовного кода нации. Государственная политика в сфере общественной морали не может позволить такой деградации городской среды», — пояснил политолог.

Он предложил ввести запрет на работу питейных заведений в радиусе 200 метров от храмов, монастырей, мечетей, синагог и иных религиозных учреждений.

По словам Ярошенко, инициатива направлена не только на охрану нравственности и духовного пространства, но и на снижение уровня преступности, поддержку традиционных ценностей и формирование гармоничного городского пространства.

Политолог также призвал выработать механизма контроля и наказания, если запрет будет нарушаться. Он предложил штрафовать заведения и даже допустил полную ликвидацию лицензии.

«Государство должно встать на защиту святынь, провести четкую черту между духовным и низменным, защитить нравственность и общественный порядок», — заключил Ярошенко.

Ранее он призвал запретить продажу интимных товаров через интернет. Подобная продукция, по его мнению, должна реализовываться только в специализированных магазинах.