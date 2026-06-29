Охотник Ивлев посоветовал при встрече с медвежонком в лесу не бежать, а тихо уйти

Охотник Вадим Ивлев в разговоре с сайтом VSE42.RU рассказал, как правильно поступить, если неожиданно встретить медвежонка в лесу. По его словам, в такой ситуации лучше постараться тихо уйти.

Ивлев подчеркнул, что медвежонок редко бывает один, а значит, поблизости находится взрослая медведица, которая может проявить агрессию. Охотник предупредил, что медведица с потомством очень опасна для человека. Особенно агрессивными медведи становятся в брачный период, который длится с мая по июль, отметил сайт News.Ru.

Ранее автоэксперт Виктор Мартыненко дал совет, как действовать при встрече с лосем на трассе. Он порекомендовал не подавать звуковой сигнал и обращать внимание на знаки, предупреждающие о диких животных на дороге.