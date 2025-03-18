Охлаждение российской экономики назвали неизбежным

Охлаждение экономики в России неизбежно, но важно не допустить переохлаждения. Об этом сообщил президент Владимир Путин на съезде РСПП.

Глава государства призвал действовать «очень-очень аккуратно». По его словам, надо, чтобы на практике все было как задумано.

«Чтобы не было излишнего охлаждения, как в криокамере, а потихонечку чтобы все было», — добавил российский лидер.

Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса. В рамках мероприятия Путин отметил, что предприниматели столкнулись с серьезными вызовами, но научились работать на фоне санкционного давления.