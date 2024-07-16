Огромная пробка возникла на Крымском мосту со стороны Тамани

Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла утром до тысячи машин

Очередь автомобилей у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до тысячи. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной обстановки на мосту.

Если по состоянию на 05:00 в очереди стояли порядка 700 машин, то уже в 06:00 пробка возросла до 900 автомобилей.

«По состоянию на 07:00 со стороны Тамани в очереди находятся около 1000 транспортных средств. Досмотра очереди со стороны Керчи нет, время ожидания может составить до трех часов», — сообщили в оперштабе.

По Крымскому мосту разрешен проезд автомобилей пикап, минивэн и негрузовых микроавтобусов, а также легкового транспорта. Грузовой транспорт может попасть на полуостров сухопутным коридором через территорию новых регионов, а также с помощью Керченской паромной переправы.

Днем ранее в очереди у Крымского моста встали более 1500 автомобилей.