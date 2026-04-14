Ограничения работы интернета в России объяснили в Кремле

Принятие определенных мер, в том числе ограничение работы интернета, диктуют соображения безопасности. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

По его словам, цифровые ограничения в стране неправильно считать путем в прошлое.

«Сейчас ситуация, когда соображение безопасности диктует необходимость принятия определенных мер», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что для многих граждан ограничения в работе интернета вызывают неудобства, однако они вынужденные.

«После того, как необходимость принятия меры исчезнет, соответственно, и работа [интернета] будет полностью нормализована», — заключил пресс-секретарь президента России.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы перешли на использование спецсвязи из-за перебоев с мобильной связью и интернетом в центре Москвы. В отдельных случаях парламентарии возвращаются к личным встречам.