Огонь Памяти зажгли в деревне Щекутино под Наро-Фоминском

В деревне Щекутино под Наро-Фоминском, где 85 лет назад советские войска остановили наступление на столицу, зажгли Огонь Памяти. Частицы для него доставили в Подмосковье из всех девяти российских городов-героев.

«Мы уже здесь собираемся больше 15 лет. Каждый год два раза — в декабре, это разгром немцев под Москвой, и в День Победы, как сегодня», — рассказал ветеран Великой Отечественной войны Петр Васильев.

На этом участке фронта оборонялась 4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского (ныне Басманного) района Москвы. В ней служили в том числе сотрудники Государственной трудовой сберегательной кассы СССР — предшественники сегодняшнего Сбербанка.

Приезжают в Щекутино также бывшие и действующие сотрудники банка, приходят школьники и другие местные жители.

«Для нас это не только церемония, не только день памяти — для нас это праздник Великой Победы», — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Гости попробовали себя в качестве связистов, познакомились с аутентичным оружием и отведали блюда из полевой кухни. Акция памяти открыла серию масштабных мероприятий, приуроченных к 185-летию банка.