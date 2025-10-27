Огненный шар в небе над Москвой мог быть астероидом

В ИКИ РАН не исключили, что над Москвой прошел астероид

Небо над российской столицей утром 27 октября прорезал огненный след. Специалисты ИКИ РАН в беседе с «Известиями» допустили, что речь может идти об астероиде.

На космическое происхождение объекта указали его скорость и яркость. По расчетам астрофизиков, предполагаемый астероид набрал скорость около 30 километров в секунду — вполне характерные показатели для небесных тел.

Специалисты также установили, что траектория полета, предположительно, проходила в 350–700 километрах к северу от Москвы.

При этом основная масса наблюдений поступила именно из столичного региона, хотя объекты с подобной траекторией обычно заметны в районах, находящихся ближе к линии полета.

Необычным в ИКИ РАН нашли и чрезмерно интенсивное разрушение объекта. Это показывает, скорее, на его искусственное происхождение. К примеру, с такими характеристиками могли войти в атмосферу обломки космического корабля.

Ученые отметили, что наблюдаемое поведение объекта отличается от типичного для метеоритов, но полностью исключить природную версию пока невозможно.

В институте сообщили, что окончательных выводов о природе явления пока нет. Исследователи продолжают анализировать видео- и фотоматериалы, чтобы определить, был ли это фрагмент спутника или действительно астероид, сгоревший в атмосфере над столицей. Ранее предполагалось, что речь идет о космическом мусоре.