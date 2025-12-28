Огненный дресс-код. Стилист рассказала, какие цвета принесут удачу в 2026-м

Оттенки красного, а также медный и золотой цвета станут главными трендами 2026 года — именно в такой гамме стоит встречать его наступление. Об этом ТАСС рассказала эксперт в сфере моды Беатрис Малахова.

По ее словам, ключевыми цветами года станут красный, золотой, медный, бордовый и огненно-оранжевый. Эти оттенки символизируют силу, страсть, победу и вдохновение.

«Главные цвета наступающего года — красный, золотой, медный, бордовый, огненно-оранжевый. Это цвета силы, страсти, победы и вдохновения. Они словно языки пламени пробуждают энергию, зовут к действию, зажигают удачу», — полагает Малахова.

Женщинам эксперт рекомендует выбирать для новогодней ночи платья из шелка с переливами или бархата — такие ткани создают ощущение движения, легкости и благородного блеска. В украшениях лучше отдать предпочтение «живому металлу»: золоту или бронзе, напоминающим отблески огня.

Мужчинам, по мнению Малаховой, подойдут образы, сочетающие элегантность и внутреннюю силу. Это может быть костюм глубокого винного или теплого шоколадного оттенка с яркой деталью — галстуком, платком или ремнем цвета пламени.

Символом 2026 года станет лошадь, и встречать Новый год, как считает эксперт, стоит с открытой душой.

Стилист Артем Волков также напоминал, что даже зимой не стоит отказываться от стильных образов. Он советовал делать ставку на многослойность, которая помогает сохранять тепло и комфорт, а также не забывать про аксессуары — шапки, шарфы и перчатки. По его словам, качественное пальто или пуховик, хорошо сидящие по фигуре, и смелые сочетания цветов и фактур станут основой удачного зимнего гардероба.