Стилист Волков подчеркнул важность многослойности в зимнем гардеробе

Зима не должна стать причиной отказа от стиля и моды. Даже в холода можно выглядеть аккуратно и чувствовать себя комфортно, если правильно подобрать одежду. Стилист Артем Волков поделился с KP.RU рекомендациями для женщин и мужчин, как одеваться зимой.

Эксперт подчеркнул важность многослойности в зимнем гардеробе.

«Многослойность — ваше спасение», — отметил он.

Такой подход позволяет сохранять тепло и адаптироваться к изменениям температуры.

Базовый слой одежды, по словам стилиста, должен отводить влагу, а материалы и фактуры можно смело комбинировать. Также важно обратить внимание на аксессуары: шапка, шарф и перчатки не только дополняют образ, но и защищают от холода. Удобная одежда не должна сковывать движения.

Стилист посоветовал не бояться экспериментов с цветами и формами. Качественное пальто или пуховик станут основой зимнего гардероба. Важно, чтобы модель хорошо сидела по фигуре и соответствовала образу жизни.