«Одноклассники» запустили сервис для виртуального возложения цветов к мемориалам

Соцсеть «Одноклассники» запустила сервис, позволяющий виртуально возложить цветы к военным мемориалам. Для участия не обязательно регистрироваться.

В проекте участвуют более 15 памятных мест, в том числе монумент Победы в Москве, волгоградская скульптура «Родина-мать зовет!», мемориал Советскому Солдату подо Ржевом, Брестская крепость в Белоруссии и мемориал героическим защитникам Тулы.

Для участия пользователю нужно выбрать памятник в приложении и нажать кнопку «Возложить цветы».

Также авторы-путешественники ОК Тимур Юсупов, Марк Еремин, Дмитрий Куликов и Татьяна Гриценко посетят мемориалы в 17 городах, напишут материалы о подвигах и возложат живые цветы от имени всех пользователей «Одноклассников».

Собранные материалы станут частью выставки в Музее Победы. Там же до конца мая будет работать стенд «Одноклассников» с возможностью реставрации старых фотографий. А 9 мая соцсеть проведет прямую трансляцию салюта с Поклонной горы.

Ранее в преддверии Дня Победы в школах Подмосковья стартовала патриотическая акция «Вахта Памяти». Более 20 тысяч учеников понесут вахту у 1050 памятных мест.