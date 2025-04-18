«Одноклассники» запустили конкурс для садоводов и огородников

«Одноклассники» и «Аптекарский огород» проведут весенний челлендж-конкурс для авторов, которые создают контент о подготовке сада, огорода и дома к новому сезону. Проект стартовал в соцсети в группе «Хобби-шоу».
Участники конкурса поделятся своей экспертизой и расскажут о лайфхаках, с помощью которых дачники смогут организовать сад или огород.
Соцсеть опубликует посты о секретах ухода за садовыми растениями, а оранжерея «Аптекарского огорода» будет бесплатно вручать специальные брендированные наборы семян луговых цветов при показе QR-кодов на конкурсные материалы.
Забрать подарок можно будет с 17 апреля. Благодаря проекту каждый посетитель получит возможность попробовать свои силы в садоводстве.
Ранее «Одноклассники» добавили в соцсеть сервисы для отслеживания показателей здоровья. Пользователям дали возможность вести дневник питания и консультироваться по вопросам здорового образа жизни.
Молдавия во второй раз не выпустила архиепископа Маркелла в Израиль
СМИ сообщили, что США готовы признать Крым
Сотня военнослужащих СОЧ пытались сбежать из военной комендатуры в Краснодаре
Макаревич послал журналиста в ответ на предложение выступить в России
Молодежь Подмосковья пригласили на слет Всемирного фестиваля
Врачи Подмосковья и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте