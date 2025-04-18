«Одноклассники» запустили конкурс для садоводов и огородников

«Одноклассники» и «Аптекарский огород» проведут весенний челлендж-конкурс для авторов, которые создают контент о подготовке сада, огорода и дома к новому сезону. Проект стартовал в соцсети в группе «Хобби-шоу».

Участники конкурса поделятся своей экспертизой и расскажут о лайфхаках, с помощью которых дачники смогут организовать сад или огород.

Соцсеть опубликует посты о секретах ухода за садовыми растениями, а оранжерея «Аптекарского огорода» будет бесплатно вручать специальные брендированные наборы семян луговых цветов при показе QR-кодов на конкурсные материалы.

Забрать подарок можно будет с 17 апреля. Благодаря проекту каждый посетитель получит возможность попробовать свои силы в садоводстве.

Ранее «Одноклассники» добавили в соцсеть сервисы для отслеживания показателей здоровья. Пользователям дали возможность вести дневник питания и консультироваться по вопросам здорового образа жизни.