Пользователям соцсетей помогут следить за здоровьем

Сервисы, позволяющие отслеживать показатели здоровья, вести дневник питания и получать консультации по здоровому образу жизни, появились в «Одноклассниках». В администрации соцсети выразили надежду, что нововведением особенно заинтересуются пользователи старшего поколения.

В ОК также добавили отдельную контентную вертикаль «Здоровье» и новый раздел «Мероприятия». Там будут анонсировать лекции, вебинары и другие события, посвященные здоровому образу жизни.

Пользователи смогут обсудить со специалистами вопросы питания, лечебной гимнастики, а также получить советы по поводу артериального давления или болей в спине.

«Мы развиваем площадку, где пользователи могут делиться опытом, получать достоверную обратную связь и формировать полезные привычки, находя единомышленников и поддержку», –– заявил директор по продукту ОК Александр Москвичев.

По его словам, забота о здоровье — одно из самых востребованных направлений.