«Одноклассники» представили номинации на первой премии для фуд-блогеров

Начался прием заявок на первую в России масштабную «Фуд-премию 2024», организатором которой является компания VK . Соцсеть «Одноклассники» представит в рамках конкурса две специальные номинации: «Лучший мастер-класс по кулинарии» и «Семейный рецепт».

Первой номинации удостоятся участники, создавшие самый полезный и информативный видеоурок по приготовлению блюда, а второй — представившие наиболее необычные семейные рецепты, передаваемые из поколения в поколение.

В качестве жюри выступят телеведущий Александр Белькович, фуд-блогер Макс Брандт, гастро-критик Артем Карисалов, а также руководитель Всероссийского проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. Участвовать в мероприятии будут рестораторы, шеф-повара, кулинары-любители и гастрономические обозреватели.

Ранее «Одноклассники» запустили кулинарное шоу «Тот самый вкус». В программах ведущие покажут зрителям, как правильно приготовить известные блюда СССР.