В новом шоу от «Одноклассников» воссоздадут культовые блюда СССР

Социальная сеть «Одноклассники» запустила кулинарное шоу «Тот самый вкус», где повара покажут, как приготовить известные советские блюда так, чтобы их вкус не отличался от вкуса блюд прошлых лет. Ведущим проекта назначили автора соцсети, одного из победителей конкурса креативных концепций «БлогШоу» от ОК Павла Сизова.

В каждом выпуске он будет раскрывать секрет «того самого вкуса» одного из любимых советских блюд. По ГОСТу приготовят борщ, творожную запеканку, беляши и другие яства. В готовке блогеру помогут профессиональные повара: Мария Сурова, Ольга Гурская и Наталья Ламина. Они объяснят тонкости приготовления ведущему и зрителям.

Демонстрировать свои умения кулинары будут на кухне в советском стиле. В кадре покажут известный сервиз в горошек, бытовые приборы, сделанные в Советском Союзе и холодильник «ЗИЛ». Также у гостей и зрителей появится возможность пройти тест на советского человека, что поможет вновь окунуться в прошлое.