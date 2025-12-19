«Одноклассники» назвали самые популярные среди россиян фильмы, песни и шоу

Пользователи соцсети «Одноклассники» определили самые лучшие фильм, хит, сериал, шоу, блог и персону этого года. Голосование провели в рамках ежегодной премии «Самый ОК».

Победителей объявили сегодня в прямом эфире в группе «Все ОК!». Наиболее популярным фильмом уходящего года оказался «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Самой хитовой композицией россияне назвали Homay от башкирской фолк-группы AY YOLA, а сериалом года — «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш».

Также пользователи соцсети отдали больше всего голосов за вечернее развлекательное ток-шоу «Привет, Андрей!». Стал известен и победитель среди блогов — «Жизнь в деревне — и точка».

В 2025 году соцсеть также представила новую номинацию — «Персона года». Ее победителем стал телеведущий Андрей Малахов.

