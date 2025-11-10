«Одноклассники» запустят просветительский проект ко Всемирному дню сирот

«Одноклассники» ко Всемирному дню сирот выпустят материалы об их жизни, а также об опекунстве и приемном родительстве в старшем возрасте. Из публикаций и видеороликов пользователи соцсети смогут узнать о проблеме социального сиротства и путях ее решения.

В этом году Всемирный день сирот отмечается 10 ноября.

Благотворительная организация «Детские деревни SOS» разместит в группе соцсети «Одноклассники» историю женщины, которой специалисты помогли встать на ноги и забрать дочь из интерната. Также волонтеры на реальных примерах развеют мифы о семьях в кризисе.

Фонд «Измени одну жизнь» выложит интервью с опекунами старшего возраста и материалы о сиротах. Организация подробно расскажет, как именно можно поддержать детей: сделать пожертвование, стать информационными волонтерами, рассказывая о работе фонда и помогая распространять видеоанкеты.

Портал «Усыновите.ру» тоже подготовил серию публикаций о простых и доступных способах поддержки. В группе в «Одноклассниках» разместят материалы о том, как каждый может помочь сиротам, даже если не готов взять ребенка в семью.