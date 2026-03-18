Стартовал спецпроект «Не попасть в сеть» для борьбы с интернет-угрозами

Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без смартфонов и мобильного интернета. Десятки и сотни приложений позволяют каждому пользователю оставить свой цифровой след. По этому следу модераторы деструктивных ресурсов создают психологический портрет будущей жертвы. Как они это делают и можно ли вырваться из их ловушек? Об этом расскажут авторы проекта «Не попасть в сеть».

Цель проекта — научить молодых людей цифровой гигиене и выявлению опасного контента. Его подготовили «Аргументы и факты» в партнерстве с МВД и при поддержке ИРИ. Авторы считают, что молодежь должна знать, на какие крючки их ловят сотрудники украинских спецслужб и другие недоброжелатели.

«Сложно подсчитать, сколько угроз для наших детей и молодежи идет из интернета. На них охотятся и суицидальные сообщества, их вовлекают в радикальный феминизм, им навязывают „свободу от детей“, их затягивают в наркосети, заставляют воровать деньги у родителей, вербуют в террористы», — рассказал генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

Среди экспертов — специалисты по информационной безопасности, сотрудники Министерства внутренних дел и другие. Сайт проекта будет пополняться интервью, аудиоподкастами и видеосюжетами. Контент планируется продвигать во всех соцсетях и мессенджерах, чтобы как можно больше людей смогли обезопасить себя от мошенников.