«Однажды рухнет». Жители Нижнего Новгорода пожаловались на гниющую сталинку

Жильцы сталинки в Автозаводском районе Нижнего Новгорода пожаловались на залитый сточными водами подвал, плохой запах и засилье комаров. Инспекция не нашла причины, и дом продолжил гнить, сообщил сайт «Время Н» .

С начала лета в подвале на улице Бурденко, 20 стоит вода. Устав бороться с комарами и зловонием своими силами, они обратились в управляющую компанию «Наш дом».

«Вода подмывает фундамент — так дом однажды рухнет», — заявила жительница дома.

Комиссионное обследование не показало ни запаха, ни луж, ни утечек на сетях — лишь «увлажнение отдельных участков» от грунтовых вод. Коммунальщики ограничились установкой насоса. Собственники квартир пожаловались в Госжилинспекцию Нижегородской области. Началась проверка.

