Одиноким бойцам СВО предложили искать пару через брачное агентство

В России нужно создать брачное агентство, где будут подбирать пару для одиноких участников спецоперации. С таким предложением выступил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога на форуме волонтеров и активистов «Патриоты Урала».

Жога попросил руководителя Комитета семей воинов Отечества Юлию Белехову заняться разработкой проекта брачного агентства. Активистка отметила, что такая мера поможет ускорить реабилитацию военнослужащих.

«При хорошей женщине у мужчины все получится: социализация и трудоустройство. Может быть, немножко и с юморком, но зато по-честному», — сказала она.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поддержал инициативу и предложил назвать агентство «Патриотки Урала».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддержка участников специальной военной операции должна носить постоянный характер.