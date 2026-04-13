Один из пляжей в Анапе уже получил положительное заключение Роспотребнадзора

Пляж детского курорта «Вита» в Анапе получил положительное заключение Роспотребнадзора, там проводили эксперимент по отсыпке дополнительного слоя песка. Об этом в телеграм-канале сообщил оперштаб Краснодарского края.

«Он соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, необходимым для безопасного пребывания детей», — подчеркнули в пресс-службе.

Пляж детского курорта «Вита» находится в селе Витязево в Анапе. Там отсыпали дополнительные 50 сантиметров песка, метод доказал свою эффективность. До 1 июня продолжат отсыпать другие попавшие в зону ЧС песчаные пляжи Анапы.

В оперштабе добавили, что из опасной зоны исключили восемь галечных пляжей от села Большой Утриш до «Высокого берега». Роспотребнадзор установил, что пробы грунта и воды там соответствуют санитарным нормам.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял президенту России Владимиру Путину, что все краснодарские пляжи откроются в летний сезон.