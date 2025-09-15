«Очередной эксперт что-то ляпнул»: как будут выявлять водителей без полиса ОСАГО

Систему, позволяющую запустить автоматическое выявление водителей без полисов ОСАГО, не успеют запустить к 1 ноября. Такое мнение высказал 360.ru автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его словам, для этого необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушений. Во-вторых, МВД должно закончить настройку системы «Паутина».

Кадаков напомнил, что о сроке в 1 ноября говорил в мае президент Владимир Путин, но он требовал принять меры без конкретики. Поэтому, по мнению эксперта, какие-то меры примут, но никто не хочет, чтобы система работала кое-как, поэтому в полном объеме она начнет действовать гораздо позже.

«Очередной эксперт что-то ляпнул, и все это начинают повторять», — подытожил журналист.

