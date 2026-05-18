«Очень неуютная погода». Майский снег накрыл Красноярский край

Обильные снегопады обрушились на город Ачинск в Красноярском крае в ночь на понедельник, 18 мая. Местные жители поделились с 360.ru кадрами непогоды.

Они подчеркнули что снег вперемешку с крупой шел весь день, а ночью был легкий снегопад. Сильный ветер днем утих только к ночи.

«Очень неуютная погода. За все время весны, было всего три-четыре дня тепла, и то — солнечная погода сопровождалась ледяным ветром. Ветер почти каждый день. Отопление из-за этого не отключают. Сибирь переходит в зону крайнего севера», — поделился собеседник.

Другой житель добавил, что снег шел, но сразу растаял.

Зимняя погода вернулась накануне и в Магадан. Регион замело снегом, местами можно встретить внушительные сугробы. Однако местные жители и синоптики не удивлены такому явлению. По их словам, снег — частый гость региона в это время года. Иногда он выпадает даже в июне.