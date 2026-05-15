Майский снежный шторм. В Магадан вернулась зима из-за циклона

Жители Магадана продолжают любоваться зимними пейзажами — несмотря на середину мая, регион замело снегом. Синоптики просят россиян не бить тревогу, а спасатели советуют на время снежного шторма отложить выход в море и поездки на машинах с летней резиной.

Что произошло в Магадане

На снятых в Магадане кадрах видно, что в регионе все еще царит зима. Деревья покрылись инеем, а в некоторых районах можно даже встретить внушительные сугробы.

«А у нас опять зима! Доброе-доброе утро», — отметила жительница Магадана на одном из видео.

Синоптик Дмитрий Киктев успокоил россиян и предупредил, что снег может выпадать даже в июне и никаких аномалий в этом нет. В беседе с 360.ru он уточнил, что пока одна часть страны в мае готовится к лету, значительная часть территории за Уралом покрывается снегом.

«Для дальних северных регионов это не есть что-то выдающееся. Если говорить про европейскую территорию, то тут лето начинается раньше», — подчеркнул специалист.

Согласились с синоптиком и сами магаданцы. Местный житель Михаил сообщил 360.ru, что часто видит снег в мае. Он назвал зимнюю погоду обычным явлением и уточнил, что это практически не влияет на количество ДТП.

«Для Магадана это нормально. Еще и в начале июня снег бывает», — добавил мужчина.