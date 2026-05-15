Майский снежный шторм. В Магадан вернулась зима из-за циклона
Синоптик Киктев назвал снегопад в мае нормой для Магадана
Жители Магадана продолжают любоваться зимними пейзажами — несмотря на середину мая, регион замело снегом. Синоптики просят россиян не бить тревогу, а спасатели советуют на время снежного шторма отложить выход в море и поездки на машинах с летней резиной.
Что произошло в Магадане
На снятых в Магадане кадрах видно, что в регионе все еще царит зима. Деревья покрылись инеем, а в некоторых районах можно даже встретить внушительные сугробы.
«А у нас опять зима! Доброе-доброе утро», — отметила жительница Магадана на одном из видео.
Синоптик Дмитрий Киктев успокоил россиян и предупредил, что снег может выпадать даже в июне и никаких аномалий в этом нет. В беседе с 360.ru он уточнил, что пока одна часть страны в мае готовится к лету, значительная часть территории за Уралом покрывается снегом.
«Для дальних северных регионов это не есть что-то выдающееся. Если говорить про европейскую территорию, то тут лето начинается раньше», — подчеркнул специалист.
Согласились с синоптиком и сами магаданцы. Местный житель Михаил сообщил 360.ru, что часто видит снег в мае. Он назвал зимнюю погоду обычным явлением и уточнил, что это практически не влияет на количество ДТП.
«Для Магадана это нормально. Еще и в начале июня снег бывает», — добавил мужчина.
Прогноз синоптиков
В пресс-службе МЧС Магаданской области объяснили, что снежный шторм пришел в регион из-за циклона. Жителей предупредили о снегопадах, дождях и ветре с порывами до 20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков непогода сохранится в регионе в течение двух суток и отступит, освободив дорогу весне.
В связи с возвращением зимы пришлось ввести ряд ограничений. Например, из-за штормового ветра приостановила работу паромная переправа через реку Яна в Ольском округе. Жалуются на непогоду и дачники — из-за снегопадов поработать на приусадебном участке не получится.
В МЧС водителей, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю, попросили не выезжать никуда на личном транспорте. Спасатели также призвали пешеходов быть внимательными на улицах, держаться в стороне от слабоукрепленных конструкций, а судоводителей — пока не выходить в море.
Также магаданцам напомнили, что в непогоду необходимо ограничить выходы на природу и внимательней присматривать за детьми.