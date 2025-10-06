Очаги туманов в Москве могут рассеяться лишь к полудню 6 октября

Прошедшие накануне в столичном регионе дожди и ночное понижение температуры привели к формированию очагов туманов. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Ранним утром 6 октября туманы отметили метеостанции аэропортов Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Во Внукове видимость составила один километр, местами она ухудшена до 300-400 метров.

По словам Леуса, рассеивание туманов может затянуться как минимум до полудня. Причиной этому синоптик назвал многослойные и плотные облака, а также высокую вероятность дождей.

«Управляя автомобилем в таких условиях, обращайте особое внимание на скользкое дорожное покрытие и плохую видимость, снизьте скорость, увеличьте дистанцию до впереди идущего автомобиля, включите противотуманные фары», — призвал метеоролог.

Ранее россиян предупредили о трех опасных осенних привычках водителей. В это время года наибольший риск попадания в аварии несут резкие, непредсказуемые маневры и интенсивные торможения.