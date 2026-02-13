Обвиняемого во взятке замглавы Челябинской области Фалейчика арестовали
Басманный суд арестовал замглавы Челябинской области Фалейчика до 12 апреля
Басманный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика на два месяца — до 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фалейчика Андрея Михайловича, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере», — сообщили представители ведомства.
В Следственном комитете России ранее заявили, что Фалейчику предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,88 миллиона рублей в 2021–2023 годах, когда он руководил городским округом Копейск.
По версии следователей, деньги передал директор коммерческой организации за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря «Юность».
О задержании Фалейчика стало известно утром 12 февраля. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявлял, что в случае доказательства вины чиновник ответит по всей строгости закона.