Обвиняемого во взятке замглавы Челябинской области Фалейчика арестовали

Басманный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика на два месяца — до 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фалейчика Андрея Михайловича, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере», — сообщили представители ведомства.

В Следственном комитете России ранее заявили, что Фалейчику предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,88 миллиона рублей в 2021–2023 годах, когда он руководил городским округом Копейск.

По версии следователей, деньги передал директор коммерческой организации за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря «Юность».

О задержании Фалейчика стало известно утром 12 февраля. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявлял, что в случае доказательства вины чиновник ответит по всей строгости закона.