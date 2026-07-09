Общественник Собещанская отметила увеличение числа многодетных семей в Крыму

Председатель комиссии по вопросам поддержки ветеранов, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ольга Собещанская в эфире «Радио Крым» сообщила о значительном росте числа многодетных семей в регионе.

По словам общественника, за последние шесть лет их количество увеличилось на 11 тысяч.

«Многодетная семья — это лучший показатель того, что семья является приоритетом в нашем государстве и в нашей жизни», — отметила эксперт.

На сегодняшний день в республике проживают более 38 тысяч таких семей, в которых воспитывается свыше 140 тысяч детей.