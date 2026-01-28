Общественник Епифанова напомнила о послаблениях по земельному налогу для пенсионеров

В 2026 года российские пенсионеры имеют право на федеральное послабление по земельному налогу. Об этом напомнила экс-сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова в беседе с RT .

По ее словам, федеральный закон освобождает пожилых людей от налогообложения одной единицы недвижимости площадью до 600 квадратных метров.

«Если участок не превышает эту площадь, налог платить не придется вовсе, если больше — платится только с той части, что выходит за лимит шесть соток», — объяснила общественник.

Она также отметила, что региональные и муниципальные правила могут предоставить дополнительную защиту от роста налога.