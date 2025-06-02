Общественная Служба Новостей: Всемирный день велосипеда отмечают 3 июня

Велосипед стал неотъемлемой частью жизни человека. Он служит не только для передвижения, но и для активного отдыха, спортивных состязаний и просто приятного времяпрепровождения. Всемирный день велосипеда отметят в мире 3 июня 2025 года, сообщила Общественная Служба Новостей .

История велосипеда началась в XIX веке, когда немецкий изобретатель представил первую модель. С тех пор конструкция претерпела множество изменений, став более удобной и безопасной. Сегодня производители продолжают совершенствовать дизайн и функционал, предлагая новые модели для всех возрастов.

Всемирный день велосипеда был учрежден ООН в 2018 году. Этот праздник призван популяризировать экологичный вид транспорта, который способствует улучшению здоровья и снижению загрязнения воздуха. Во многих городах в этот день организуются массовые заезды и другие мероприятия, направленные на поддержку активного образа жизни.