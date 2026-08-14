Общественная служба новостей: в Степанов день нельзя обижать домашних животных

15 августа Православная церковь вспоминает святого Стефана — первого христианского мученика. В народе этот день известен как Степанов день или Степан Сеновал, пишет Общественная служба новостей .

По преданию, Стефан был одним из семи помощников учеников Иисуса Христа. Он проповедовал христианство и за это был казнен. Святой Стефан стал одним из первых, кто принял мученическую смерть за свою веру.

В этот день наши предки начинали пора сенокоса. Молодые девушки собирали в поле травы и плели «Степанов венок», который вешали в красный угол под иконы. Считалось, что венок обладает целебными свойствами и оберегает домочадцев от недугов.

Также на Степана было принято особо ухаживать за лошадьми. Их поили «через серебро»: сначала купали коня, затем приводили его к лесному ключу, бросали серебряную монету в воду и поили коня из шапки с монеткой. Монету потом прятали в конюшне под яслями до следующего года. Люди верили, что так животные становились послушными и переставали бояться нечисть.

В Степанов день существуют различные запреты: нельзя обижать домашних животных, давать и занимать деньги в долг, а также идти на охоту или рыбалку. Считается, что это может привести к неприятностям.

Среди примет в этот день: дождь сулит богатый урожай картофеля, а северо-восточный ветер — плохой урожай зерновых.

Именины 15 августа отмечают Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас и Федор.