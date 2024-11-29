Общественная Служба Новостей: в год Змеи елку лучше украшать в стиле минимализма

Наступает год Змеи, и нужно украсить елку так, чтобы угодить восточному символу. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Считается, что Змея не любит вычурности и помпезности. Поэтому лучшим решением будет остановиться на минимализме. Лучшим решением будет оформить елку в монохроме.

Эксперты советуют выбирать оттенки зеленого, можно с синим отливом. Также стоит отдать предпочтение украшениям из экологичных материалов, можно даже из дерева.

Наконец, ценятся игрушки в виде змеи и сделанные своими руками.