Общественная Служба Новостей: сновидения в ночь на 23 августа считаются вещими

23 августа православные вспоминают святого Лаврентия Римского, жившего в III веке. В народе этот день известен как Лаврентьев день, Праздник мельника и Лаврентий-зоречник, сообщила Общественная Служба Новостей .

В Лаврентьев день запрещалось ругаться, ссориться, громко спорить и сплетничать. Также не рекомендовалось лениться, рассказывать о своих планах и заниматься рукоделием.

Утро начиналось с молитв, посвященных святому Лаврентию. Люди просили о защите и помощи. В этот день также подготавливали постельные принадлежности к зиме. Особое внимание уделялось сновидениям в ночь на 23 августа, которые считались вещими.