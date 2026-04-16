Общественная Служба Новостей: случайно пролить воду на стол считается плохой приметой 16 апреля

В День преподобного Никиты Исповедника, который отмечают 16 апреля, существуют определенные традиции, запреты и приметы. Подробнее сообщила Общественная Служба Новостей .

В этот день не рекомендуется ругаться, повышать голос или использовать бранные слова рядом с водоемом — считалось, что Водяной может затопить огород нарушителя.

Также плохим знаком считалось случайно пролить воду на стол: по поверьям, такой человек в скором времени совершит серьезную ошибку. Кроме того, бытовало мнение, что если умыться проточной водой 16 апреля, удача может уйти.